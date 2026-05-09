Nella 36esima giornata di Serie A, all’Olimpico si sono affrontate Lazio e Inter in un match che ha visto Lautaro Martinez in buona forma, mentre Romagnoli ha avuto una prestazione meno positiva. La partita ha rappresentato l’ultimo step prima della finale di Coppa Italia, con i voti e i riconoscimenti ai calciatori che si sono distinti, tra cui i top e i flop della sfida.

Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la 36esima giornata di Serie A L’antipasto della finale di Coppa Italia se lo prende l’ Inter. I neo Campioni d’Italia vincono col minimo sforzo contro una Lazio per larghi tratti fin troppo passiva. Mercoledì la squadra di Sarri dovrà disputare un’altra partita, altrimenti gli uomini di Chivu si concederanno il bis. Pagelle Lazio-Inter: Lautaro in forma finale, Romagnoli folle (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Le Pagelle di Lazio-Inter. LAZIO TOP: Isaksen 7 – Dà una svegliata ai suoi sfiorando due volte il gol che avrebbe potuto riaprire la gara. FLOP: Romagnoli 4 – Un intervento folle su Bonny (che ha rischiato di farsi malissimo) gli costa il rosso (l’ottavo della stagione) e anche il derby con la Roma.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO LAZIO-INTER: Lautaro in forma finale, Romagnoli si perde il derby

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