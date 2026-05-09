Pagelle Cagliari Udinese | errore Palestra Buksa la apre-Gueye entra e la chiude Che partita Solet! VOTI

Nella partita valida per la 36ª giornata di campionato, il Cagliari e l'Udinese si sono affrontati in un match ricco di azioni e cambi di risultato. Tra gli aspetti più discussi, un errore commesso in fase difensiva da parte dei sardi e l’ingresso decisivo di Gueye, che ha concluso la partita con il gol della vittoria. La prestazione di alcuni giocatori è stata particolarmente nota, tra cui Solet, che si è distinto per impegno e rendimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Moviola Cagliari Udinese, rigore annullato ai sardi! Gli episodi dubbi del match diretto da Dionisi Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Real Madrid, Arbeloa allo scoperto: «Rissa Valverde Tchouameni? Si sono scusati con i tifosi e questo mi basta.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Cagliari Udinese: errore Palestra, Buksa la apre-Gueye entra e la chiude. Che partita Solet! VOTI ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Buksa e Gueye decidono Cagliari Udinese e rimandano la festa salvezza dei sardiCalciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. DIRETTA / Udinese-Fiorentina 3-0, Buksa cala il tris e chiude la partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA22:40 Notte fonda per la Fiorentina, che stasera ha confermato le brutte sensazioni vissute nella gara di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bologna-Cagliari 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Pagelle Udinese-Torino: Obrador horror, Simeone sprecone. D'Aversa non sveglia i suoi; Le pagelle di Udinese-Torino: si salvano in pochi, male in tutti i reparti; Cagliari, la salvezza è a un punto, ma guai a fidarsi dei regolamenti. Pagelle Cagliari Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26Pagelle Cagliari Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Pagelle Cagliari Udinese: Caprile si salva, male Palestra e Rodriguez. Dossena il peggiore – VOTIPagelle Cagliari Udinese: le due squadre sono scese in campo alla Unipol Domus per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 ... cagliarinews24.com