Nella 36esima giornata di Serie A, le partite tra Cagliari e Udinese si sono concluse con gol decisivi di Buksa e Gueye. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. Sono state fornite anche sintesi e tabellino delle sfide del weekend, aggiornando i tifosi sull’andamento delle squadre e sugli esiti finali di questa giornata di campionato.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Buksa e Gueye decidono Cagliari Udinese e rimandano la festa salvezza dei sardi

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Gol di Buksa e Gueye, l’Udinese vince sul campo del Cagliari x.com