DIRETTA Udinese-Fiorentina 3-0 Buksa cala il tris e chiude la partita

Nella partita tra Udinese e Fiorentina, l'Udinese ha vinto 3-0 con Buksa che ha segnato il terzo gol e chiuso la partita. La gara si è conclusa poco prima di mezzanotte, lasciando la Fiorentina con una sconfitta dopo aver perso anche la partita di Conference contro lo Jagiellonia. La Fiorentina aveva ottenuto due vittorie consecutive in campionato prima di questa sconfitta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA22:40 Notte fonda per la Fiorentina, che stasera ha confermato le brutte sensazioni vissute nella gara di Conference contro lo Jagiellonia e incappa in una pesante sconfitta che interrompe la striscia di due vittorie consecutive ottenute in campionato contro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it DIRETTA / Fiorentina-Udinese 3-0, Ndour cala il trisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18:53 Fiorentina che, grazie all'espulsione a inizio gara di Okoye, domina questo primo tempo e mette di fatto... Diretta gol Serie A: Verona Udinese 1-3, Davis cala il tris e chiude i contiNoslin via dalla Lazio? Ci prova il Monaco: si cerca l’intesa su quella formula! Dragusin, occasione di fine mercato: sfida a 3 tutta italiana per... In Diretta : Fiorentina vs Udinese | Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita Una selezione di notizie su Udinese Fiorentina Temi più discussi: Udinese-Fiorentina, una sfida nel ricordo di Astori. Probabili formazioni e tv; Udinese-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Diretta/ Udinese Fiorentina (risultato finale 3-0): la chiude Buksa! (Serie A, 2 marzo 2026)Diretta Udinese Fiorentina streaming video tv: quote e probabili formazioni dal Bluenergy Stadium per il ventisettesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Udinese-Fiorentina 3-0: video, gol e highlightsSi interrompe a tre risultati utili consecutivi la striscia positiva della Fiorentina che nell'ultimo match della 27^ giornata perde a Udine 3-0. Prova di spessore per la squadra di Runjaic che la sbl ... sport.sky.it Udinese-Fiorentina 1-0: gara subito in salita per i viola, sotto dopo appena 10 minuti di gioco. Segui e commenta la diretta del match --> https://cityne.ws/m4MNg - facebook.com facebook Udinese-Fiorentina allo stadio Friuli, match del lunedì della 27ma giornata di serie A. x.com