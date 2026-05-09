Pagani 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 1992, nel comune di San Cesario sul Panaro, vicino a Modena, viene fondato il marchio omonimo da Horacio Pagani, originario dell’Argentina ma con radici italiane. Nel corso degli anni, il marchio ha sviluppato una gamma di modelli, annunciando per il 2026 nuove vetture. I prezzi e le caratteristiche di ciascun modello sono stati resi noti, offrendo ai potenziali acquirenti un quadro completo delle opzioni disponibili.

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San Cesario sul Panaro, Modena. Trentasette chilometri da Maranello. Qui Horacio Pagani, argentino di origine italiana, fonda nel 1992 il marchio che porta il suo nome. Da allora produce hypercar artigianali — meno di 50 esemplari l’anno — che si sono guadagnate uno spazio mitologico nel mondo automobilistico. Oggi la gamma 2026 ruota attorno a due modelli iconici: Utopia e Huayra Codalunga Speedster, con prezzi rispettivamente da 3,1 milioni e almeno 5 milioni di euro per esemplare. Vediamo cosa offre Pagani al mercato 2026. Tutti i modelli Pagani 2026 con prezzi. I numeri di produzione di Pagani sono volutamente piccoli: ogni vettura è costruita a mano nello stabilimento di San Cesario sul Panaro con tempi di produzione di oltre 5.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Pagani 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Pagani in festa per la Madonna delle galline Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tuttofood 2026 / Fratelli Pagani presenta soluzioni complete per l’industria alimentare; Alonso e la sua Pagani da 10 milioni; Hypercar ’geniali’. Pagani ispirato da Leonardo; Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati. Pagani 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliereGamma Pagani 2026: dalla Utopia Coupé 2,6 mln€ alla Huayra Codalunga Speedster da 5 mln€. Hypercar V12 AMG di Horacio Pagani a Modena. ilgiornaledigitale.it