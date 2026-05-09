Padre Franco Moscone | Disarmare mente cuore mani e azioni è il modo per vivere la beatitudine della pace

Durante la celebrazione della Festa delle Apparizioni di San Michele, l’arcivescovo ha pronunciato un’omelia incentrata sul tema della pace. Ha sottolineato l’importanza di disarmare mente, cuore, mani e azioni come strada per raggiungere uno stato di beatitudine e serenità. La cerimonia si è svolta in un clima di riflessione e spiritualità, richiamando le figure di San Francesco e San Michele come esempi di pace e umiltà.

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Nell’omelia per la Festa delle Apparizioni di San Michele, l’arcivescovo Franco Moscone richiama la beatitudine della pace sulle orme di San Francesco. Esco un po’ dagli schemi dell’omelia perché quest’anno, essendo il centenario francescano del beato transito di San Francesco d’Assisi, vorrei, più che dalle letture (anche se dei riferimenti ci sono) farmi aiutare da San Francesco stesso per questo momento di riflessione. E sono contento che ci sia l’immagine di San Francesco, con a fianco – forse – la beatitudine che meglio lo rappresenta: la beatitudine degli operatori di pace. Il più antico biografo di San Francesco, che fu...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Padre Franco Moscone: “Disarmare mente, cuore, mani e azioni è il modo per vivere la beatitudine della pace” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Manfredonia, La Marca: “Ingrati verso Padre Franco Moscone”Al di là di ogni opinione, credo politico e religioso, è sempre poca la decenza . Libera è solidale con padre Franco Moscone: "Attaccato per aver difeso la scelta dell’accoglienza"Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, è diventato bersaglio di feroci attacchi per la sua netta presa di...