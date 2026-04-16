Libera è solidale con padre Franco Moscone | Attaccato per aver difeso la scelta dell’accoglienza

Libera Foggia ha espresso solidarietà nei confronti di padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, criticato pubblicamente per aver difeso la politica di accoglienza dei migranti nella regione di Capitanata. Il sacerdote è stato attaccato in seguito alle sue dichiarazioni sulla gestione delle condizioni di vita e di morte dei migranti nel territorio. La presa di posizione di Moscone ha scatenato reazioni di condanna e sostegno da parte di diverse realtà.