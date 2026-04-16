Libera è solidale con padre Franco Moscone | Attaccato per aver difeso la scelta dell’accoglienza
Libera Foggia ha espresso solidarietà nei confronti di padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, criticato pubblicamente per aver difeso la politica di accoglienza dei migranti nella regione di Capitanata. Il sacerdote è stato attaccato in seguito alle sue dichiarazioni sulla gestione delle condizioni di vita e di morte dei migranti nel territorio. La presa di posizione di Moscone ha scatenato reazioni di condanna e sostegno da parte di diverse realtà.
Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, è diventato bersaglio di feroci attacchi per la sua netta presa di posizione contro le condizioni di vita (e di morte) dei migranti sul territorio di Capitanata incassa la solidarietà di Libera Foggia.Negli ultimi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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