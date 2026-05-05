Premio Dossetti | la Piccola Famiglia dell’Assunta vince per la pace

Una scuola religiosa ha assegnato il Premio Dossetti alla Piccola Famiglia dell’Assunta, riconoscendola per l’impegno in favore della pace. La premiazione evidenzia come iniziative private possano influenzare la vita di individui e comunità. La decisione si basa su storie di monaci che adottano persone a vita, mostrando un impegno duraturo nel sostegno e nell’assistenza. La cerimonia si è svolta di recente, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della comunità religiosa.

? Cosa scoprirai Come può un impegno privato cambiare la vita di una persona?. Cosa accade quando un monaco sceglie di adottare qualcuno a vita?. Come si costruisce un ponte di solidarietà tra Romagna e Albania?. Perché questo modello di accoglienza sfida l'indifferenza della società moderna?.? In Breve Missione attiva a Berat dal 2005 nel quartiere di Uznova.. Ogni monaco o monaca adotta a vita una persona con disabilità.. Interventi medici e alimentari nel sud dell'Albania tramite la diocesi di Rimini.. Cerimonia tenutasi nella Sala del Tricolore a Reggio Emilia con Romano Prodi.. A Reggio Emilia, nella Sala del Tricolore, la Piccola Famiglia dell’Assunta ha ricevuto il 17° Premio per la pace Giuseppe Dossetti per il suo impegno concreto verso i più fragili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Dossetti: la Piccola Famiglia dell’Assunta vince per la pace Notizie correlate Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: “Viviamo una guerra mondiale a pezzi”Reggio Emilia, 4 maggio 2026 – La sala del Tricolore è tornata a essere al centro del dialogo civile in occasione della 17ª edizione del Premio per... "Festival+: l’Unione fa la Musica”: all'Auditorium dell'Assunta, tornano a Rubano i “I concerti dell’assunta 2026”In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Si prepara il nuovo appuntamento settimanale con la musica del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Premio per la Pace Giuseppe Dossetti 2026: i protagonisti della XVII edizione; Premio per la pace Giuseppe Dossetti, tra gli insigniti anche Romano Prodi; Il premio Dossetti: Praticare la pace, responsabilità diffusa. Tutti i riconoscimenti; A Romano Prodi e al Movimento Donne in Nero di Reggio il Premio per la pace Giuseppe Dossetti. Il premio Dossetti: Praticare la pace, responsabilità diffusa. Tutti i riconoscimentiIeri la cerimonia della 17ª edizione con istituzioni, associazioni e studenti. La mattinata si è conclusa con l’invito alle nuove generazioni . a non restare indifferenti, ma a seminare germogli di r ... ilrestodelcarlino.it Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: Viviamo una guerra mondiale a pezziRiconoscimento per l’ex premier che si commuove nel ricordare il suo passato nella sala del Tricolore dove è stato celebrata la 17esima edizione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti ... msn.com Il professor Romano Prodi tra i premiati della XVII edizione del Premio per la Pace “Giuseppe Dossetti” Questa mattina, in Sala del Tricolore, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti 2026, riconoscimento che valorizza - facebook.com facebook