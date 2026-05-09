Serie B Interregionale | eliminato il Campus Varese Ozzano non si ferma E ai quarti c’è Milano

Nel campionato di Serie B Interregionale, il Campus Varese è stato eliminato, mentre la squadra di Ozzano ha proseguito la sua corsa. Ai quarti di finale si è qualificata anche la formazione di Milano. Per i prossimi incontri, i New Flying Balls di coach dovranno conquistare una vittoria in trasferta e sperare in un'altra prestazione di alto livello per continuare a competere nel torneo.

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Servono il bis in trasferta e un altro piccolo grande capolavoro: i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che in gara-due degli ottavi di finale di B Interregionale (Conference Nord) espugnano 78-80 il parquet del Campus Varese e staccano il pass per i quarti: mattatori della serata Chiappelli (16), Diambo (16) e Odah (14). Ora sulla strada dei ‘palloni volanti’ arriverà Social Osa Milano, reduce dal 2-0 contro Romano Lombardo "Siamo molto contenti di essere riusciti a chiuderla in due partite – racconta un entusiasta coach Grandi –, sapevamo di affrontare un avversario molto scomodo, giovane, che ha giocato ad altissimi ritmi e senza niente da perdere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie B Interregionale: eliminato il Campus Varese. Ozzano non si ferma. E ai quarti c’è Milano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Serie B Interregionale: ore 20,30 il match con Monfalcone. Ozzano, nuovo esame. Grandi: "Siamo pronti»I sogni di serie B Nazionale dei New Flying Balls passano anche da questo fine settimana. Varese, via Belforte non si ferma: stop ai cantieri per la sicurezza? Cosa sapere Il Consiglio comunale di Varese approva la prosecuzione dei cantieri tra Belforte e Biumo. Contenuti di approfondimento Si parla di: Serie B Interregionale: eliminato il Campus Varese. Ozzano non si ferma. E ai quarti c’è Milano. Interregional Serie B: Campus Varese eliminated. Ozzano continues to push forward. Milan advances to the quarterfinals.Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Serie B interregionale: eliminato il Campus Varese. Ozzano non si ferma. E ai quarti c’è MilanoServono il bis in trasferta e un altro piccolo grande capolavoro: i New Flying Balls di coach Federico ... msn.com