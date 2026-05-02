Real Betis-Oviedo domenica 03 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria netta per i Verdiblancos?

Da infobetting.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Real Betis e Oviedo. Il Betis, quinto in classifica, affronta una squadra che occupa l'ultimo posto e si appresta a retrocedere in Segunda Division. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e si attendono pronostici e quote per questa sfida. La squadra di casa ha l'opportunità di rafforzare la propria posizione in classifica.

Nel tardo pomeriggio di domenica il Real Betis ha una buona occasione per consolidare in maniera pressoché definitiva il quinto posto: riceverà in casa l’Oviedo, ultimo in classifica e già proiettato al ritorno in Segunda Division. Los Carbayones stavano provando a continuare a credere nel miracolo fino alla fine ma la sconfitta della settimana scorsa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Real Betis-Oviedo (domenica 03 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria netta per i Verdiblancos?

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