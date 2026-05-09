Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:30 si giocherà la sfida tra Oviedo e Getafe. La squadra di Bordalas cerca di reagire dopo un girone di ritorno difficile, segnato da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Le ultime prestazioni hanno ridotto le possibilità di raggiungere un obiettivo europeo, mentre le formazioni si preparano per un match che potrebbe essere determinante nel proseguo della stagione.

L’incredibile girone di ritorno disputato dal Getafe aveva aperto una concreta possibilità europea: le ultime partite, però, hanno frenato le ambizioni degli Azulones, che sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite. In particolare la doppia sconfitta interna contro Barcellona e Rayo Vallecano ha rallentato l’ascesa dei madrileni che ora sono posizionati al settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Getafe (domenica 10 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Bordalas cerca una reazione

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