Real Betis-Oviedo domenica 03 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Occasione propizia per gli andalusi

Domenica 3 maggio 2026 alle 18:30 si gioca la sfida tra il Real Betis e l’Oviedo. La partita si svolge in casa del Betis, che cerca di rafforzare la propria posizione in classifica, mentre l’Oviedo, ultimo in classifica, si avvia verso la retrocessione. Le formazioni sono state annunciate e si discutono le quote e i pronostici per l’incontro. La gara rappresenta un’occasione importante per gli andalusi di migliorare la loro classifica.

Nel tardo pomeriggio di domenica il Real Betis ha una buona occasione per consolidare in maniera pressoché definitiva il quinto posto: riceverà in casa l’Oviedo, ultimo in classifica e già proiettato al ritorno in Segunda Division. Los Carbayones stavano provando a continuare a credere nel miracolo fino alla fine ma la sconfitta della settimana scorsa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Betis-Oviedo (domenica 03 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Occasione propizia per gli andalusi Notizie correlate Oviedo-Siviglia (domenica 05 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Gara importantissima per gli andalusiLe ultime speranza dell’Oviedo di mantenere la categoria sono evaporate nella sfida prima della sosta per le nazionali: il Levante ha vinto una sorta... Panathinaikos-Real Betis (Europa League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Andalusi di scena ad AteneLe ultime partite del Real Betis non hanno avuto un esito particolarmente felice: gli andalusi sono reduci dalla brutta sconfitta col Getafe e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Betis - Real Oviedo LALIGA EA SPORTS; PREVIEW | Real Betis vs Real Oviedo: team news, lineups, predictions (La Liga 03/05); Il Real Madrid si fa raggiungere al 94': 1-1 contro il Real Betis, il Barcellona può volare a +11; Real Oviedo - Elche in Diretta Streaming | DAZN IT. Pronostico Real Betis vs Oviedo – 3 Maggio 2026Nel cuore del La Liga, il confronto tra Real Betis e Oviedo promette intensità e analisi tattica profonda. Si gioca il 3 Maggio 2026 alle 18:30 presso il ... news-sports.it Da umi-umi: Waannan sune jerin wasannin da Arda Güler da Éder Militão zasu rasa bayan sabon raunin da su biyun suka samu Real Betis Espanyol Barcelona Real Oviedo Sevilla Athletic Dukkan su yanzu za su ci gaba da jinya d - facebook.com facebook