Real Betis-Oviedo domenica 03 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria netta per i Verdiblancos?

Da infobetting.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio il Real Betis affronterà in casa l'Oviedo, attualmente ultimo in classifica e già promosso in Segunda Division. La partita si disputerà alle 18:30 e rappresenta un'opportunità per i padroni di casa di rafforzare la propria posizione in classifica. L'Oviedo, ormai matematicamente retrocesso, si prepara a concludere la stagione con questa trasferta. Le formazioni e le quote sono già disponibili per questa sfida.

Nel tardo pomeriggio di domenica il Real Betis ha una buona occasione per consolidare in maniera pressoché definitiva il quinto posto: riceverà in casa l’Oviedo, ultimo in classifica e già proiettato al ritorno in Segunda Division. Los Carbayones stavano provando a continuare a credere nel miracolo fino alla fine ma la sconfitta della settimana scorsa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Real Betis-Oviedo (domenica 03 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria netta per i Verdiblancos?

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