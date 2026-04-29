Ostra Vetere vola in Prima Categoria | trionfo netto e attesa finita

L'Olimpia Ostra Vetere ha vinto la partita contro il Rosora Angeli con il punteggio di 2-0, conquistando così la promozione in Prima Categoria. La gara si è conclusa con una vittoria netta, permettendo alla squadra di raggiungere un traguardo importante. La squadra ha festeggiato il risultato che le permette di salire di categoria, mettendo fine a un lungo percorso di successi e sforzi.

? Cosa sapere L'Olimpia Ostra Vetere batte il Rosora Angeli 2-0 e ottiene la promozione in Prima Categoria.. Il trionfo nel girone C avviene con due giornate di anticipo grazie a 57 punti.. Rossi e Magagnini trascinano l’Olimpia Ostra Vetere alla vittoria per 2-0 sul campo del Rosora Angeli, siglando il ritorno della squadra in Prima Categoria dopo un decennio di attesa. Il successo ottenuto in trasferta permette ai rossoblù di chiudere anticipatamente la corsa nel girone C di Seconda categoria, staccando di ben 8 punti le squadre che inseguono e garantendo la promozione con due giornate ancora tutte da disputare. Un dominio netto basato su difesa d’acciaio e attacco prolifico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostra Vetere vola in Prima Categoria: trionfo netto e attesa finita The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Seconda Categoria, dopo l’Ankon Dorica anche le altre nei due gironi anconetani fanno il salto di categoria a due giornate dalla fine del campionato. Trecastelli e Olimpia Ostra Vetere conquistano la Prima Seconda categoria: vede il traguardo anche l’ostra vetere. il san biagio vince in casa della corazzata ankon dorica. Al Trecastelli basta una vittoria per brindare alla PrimaTre partite alla fine della Seconda Categoria e dopo l’Ankon Dorica è sempre più vicina la promozione sia per il Trecastelli Polisportiva che per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: O.OSTRA VETERE vola in Prima Categoria!; Scheda squadra Olimpia Ostra Vetere; VAL MIVOLA protagonista a Nizza per la presentazione di Visitez l’Italie. Nel 2025 l’entroterra raccoglie grandi numeri: turismo in crescita; Tabellino partita Valle Del Giano vs Monte Roberto Calcio. Questa mattina i nostri Allievi portano a casa una bella vittoria contro Ostra Vetere! Guidati dal nostro mister Fugante Simone Una partita giocata con carattere, attenzione e spirito di squadra. Bravi tutti per la prestazione e per l’atteggiamento messo in cam - facebook.com facebook