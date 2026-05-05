Ostra Vetere e Arcevia | festa per la promozione e trionfi nel girone C

Nelle ultime settimane, le squadre di Ostra Vetere e Arcevia hanno ottenuto risultati significativi nel girone C. L’Olimpia ha vinto con un punteggio di cinque a zero contro il Corinaldo, mentre l’Avis Arcevia ha mantenuto la porta inviolata in diverse partite, contribuendo alla propria promozione. Questi successi hanno portato entusiasmo tra i tifosi e rafforzato la posizione delle squadre in classifica.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Olimpia a travolgere il Corinaldo con cinque reti?. Quali fattori hanno permesso all'Avis Arcevia di non subire gol?. Chi sono i protagonisti del dominio offensivo dell'Olimpia nel derby?. Come cambieranno le gerarchie del girone C dopo questi risultati?.? In Breve Ostra Vetere festeggia il traguardo con un netto 5-2 contro il Corinaldo.. Avis Arcevia vince 3-0 contro il Victoria Strada nel girone C.. I risultati cambiano le gerarchie del campionato di Seconda Categoria.. L'Olimpia punta ora alla nuova categoria con alta carica emotiva territoriale.. L’Olimpia Ostra Vetere festeggia la promozione ottenuta la scorsa settimana battendo il Corinaldo per 5-2 in casa, mentre l’Avis Arcevia vince 3-0 contro il Victoria Strada nel girone C di Seconda Categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostra Vetere e Arcevia: festa per la promozione e trionfi nel girone C Notizie correlate Ostra Vetere vola in Prima Categoria: trionfo netto e attesa finita? Cosa sapere L'Olimpia Ostra Vetere batte il Rosora Angeli 2-0 e ottiene la promozione in Prima Categoria. Bancomat fatto saltare con la tecnica della “marmotta”: esplode lo sportello della Bcc di Ostra Vetere: banditi in fugaI malviventi sarebbero fuggiti a bordo di un’utilitaria, facendo perdere le proprie tracce. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tabellino partita Olimpia Ostra Vetere vs Corinaldo Calcio; VAL MIVOLA protagonista a Nizza per la presentazione di Visitez l’Italie. Nel 2025 l’entroterra raccoglie grandi numeri: turismo in crescita; Seconda Categoria / Prime griglie playoff e playout: tabellini, risultati e marcatori della ventinovesima giornata dei gironi B, C, D ed F; I risultati e le classifiche dalla Prima alla Terza categoria. Vincono Olimpia Ostra Vetere e Avis ArceviaNel girone C di Seconda Categoria vince 5-2 in casa con il Corinaldo l’Olimpia Ostra Vetere che festeggia così al meglio la promozione ottenuta la settimana precedente. senigallianotizie.it Ostra Vetere può festeggiare la promozioneNon solo il Trecastelli nel girone B, come già scritto ieri, ma pure l’Olimpia Ostra Vetere nel C può festeggiare la promozione in Prima Categoria sabato 25 aprile. E’ infatti la 28° giornata, e con 6 ... senigallianotizie.it Ostra Vetere, si avvicinano le celebrazioni in onore di san Pasquale Baylon - facebook.com facebook