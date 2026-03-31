Sanità in pensione la direttrice dell' Ufficio stampa Asl | il saluto dell' azienda e dei colleghi a Daniela Gianelli

Oggi si è concluso il rapporto di lavoro di Daniela Gianelli, che ha ricoperto il ruolo di direttrice dell’Ufficio stampa dell’azienda sanitaria per gli ultimi anni. Dopo 27 anni di servizio, ha lasciato il suo incarico e ha salutato colleghi e collaboratori. L'azienda e i colleghi hanno espresso il loro saluto e ringraziamento al termine della sua carriera.

Oggi l'ultimo giorno di lavoro. Il ringraziamento della dottoressa "a tutti coloro con i quali ho avuto il privilegio di lavorare" Gianelli ha iniziato a lavorare all’emittente televisiva Canale 50 nel 1989, poi è stata impegnata in vari uffici stampa, in particolare nel territorio pisano. Dopo alcuni anni trascorsi come responsabile dell’Ufficio stampa al Comune di San Giuliano Terme, nel 1999 ha cominciato la sua collaborazione con l’allora Asl 5 di Pisa e dal 2016, con la creazione della grande Asl, nell’ambito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest (27 anni complessivi in ambito sanitario). "In occasione del mio pensionamento - evidenzia la dottoressa Gianelli - desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutte le colleghe e i colleghi con i quali ho avuto il privilegio di lavorare in questi 27 anni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati In pensione dopo 27 anni di servizio in Asl il capo ufficio stampa Daniela GianelliVa in pensione, dopo 27 anni in Asl, Daniela Gianelli, direttrice della struttura Coordinamento uffici stampa e rapporti con i media dell'Azienda Usl... Sanità, Martina Liut direttrice del Dipartimento materno infantile dell'Asl Toscana nord ovestMartina Liut è la nuova direttrice del Dipartimento infantile dell'Asl Toscana nord ovest.