Cosa c’è nel pc di Chiara Garlasco la scoperta dei consulenti tra i file

In un procedimento ancora aperto, i consulenti hanno analizzato i file presenti nel computer di Chiara, la giovane coinvolta nel caso Garlasco. A quasi vent’anni dal delitto che ha attirato l’attenzione nazionale, le indagini si concentrano sui dati digitali trovati nel dispositivo. La scoperta dei file rappresenta un nuovo elemento che potrebbe contribuire a chiarire alcuni aspetti della vicenda. La vicenda resta al centro di discussioni e di un’attenzione costante.

A quasi vent’anni dal delitto che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana, il caso Garlasco continua a far discutere e ad alimentare interrogativi. Le nuove indagini, riaperte ormai da oltre un anno, stanno riportando sotto i riflettori ogni dettaglio, anche il più apparentemente secondario, con l’obiettivo di fare piena luce sull’omicidio di Chiara Poggi. In questo contesto, l’attenzione mediatica resta altissima e ogni aggiornamento diventa immediatamente oggetto di dibattito. >> Garlasco, il retroscena inquietante di Antonio De Rensis: Salvo Sottile e il pubblico gelati Nella mattinata di mercoledì 22 aprile 2026, anche Mattino Cinque è tornato a occuparsi della vicenda, seppur con uno spazio più contenuto rispetto al solito.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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