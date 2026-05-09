Ospedale Spaziani intervento straordinario Rimosso un raro meningioma falcotentoriale

Da frosinonetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento neurochirurgico di elevata complessità si è svolto presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove un’équipe specializzata ha rimosso con successo un raro meningioma falcotentoriale. La neoformazione si trovava nella regione della ghiandola pineale, una zona considerata delicata. La procedura ha richiesto un intervento straordinario e si è conclusa senza complicazioni apparenti.

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Un intervento neurochirurgico di particolare complessità è stato eseguito con successo all’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove un’équipe multidisciplinare ha rimosso completamente un raro meningioma falcotentoriale localizzato nella delicata regione della ghiandola pineale.Per.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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