Ospedale Spaziani intervento straordinario Rimosso un raro meningioma falcotentoriale

Un intervento neurochirurgico di elevata complessità si è svolto presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove un’équipe specializzata ha rimosso con successo un raro meningioma falcotentoriale. La neoformazione si trovava nella regione della ghiandola pineale, una zona considerata delicata. La procedura ha richiesto un intervento straordinario e si è conclusa senza complicazioni apparenti.

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