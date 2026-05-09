Ospedale Spaziani intervento straordinario Rimosso un raro meningioma falcotentoriale
Un intervento neurochirurgico di elevata complessità si è svolto presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove un’équipe specializzata ha rimosso con successo un raro meningioma falcotentoriale. La neoformazione si trovava nella regione della ghiandola pineale, una zona considerata delicata. La procedura ha richiesto un intervento straordinario e si è conclusa senza complicazioni apparenti.
Un intervento neurochirurgico di particolare complessità è stato eseguito con successo all’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove un’équipe multidisciplinare ha rimosso completamente un raro meningioma falcotentoriale localizzato nella delicata regione della ghiandola pineale.Per.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Intervento straordinario: salvata Jasmine, neonata di 40 giorni con un raro tumore al fegato
Ospedale Fabrizio Spaziani, la Cisl chiede parcheggio sicuro per i dipendentiPersonale costretto a sostare lontano dall’ingresso: rischio furti e aggressioni, il sindacato sollecita interventi concreti della Direzione La Cisl...