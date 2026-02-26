Ospedale Fabrizio Spaziani la Cisl chiede parcheggio sicuro per i dipendenti

La Cisl Fp Frosinone ha nuovamente evidenziato le difficoltà dei dipendenti dell’Ospedale Fabrizio Spaziani nel trovare un parcheggio sicuro e accessibile, chiedendo interventi immediati. La questione riguarda la mancanza di spazi adeguati e di misure di sicurezza che garantiscano un’entrata e un’uscita agevole per il personale. La richiesta si inserisce in un continuo confronto con le autorità ospedaliere.

Personale costretto a sostare lontano dall'ingresso: rischio furti e aggressioni, il sindacato sollecita interventi concreti della Direzione La Cisl Fp Frosinone torna a sollecitare una soluzione concreta alla problematica del parcheggio riservato ai dipendenti presso l'Ospedale Fabrizio Spaziani. «Da tempo pervengono alla Cisl Fp numerose segnalazioni da parte del personale sanitario, tecnico e amministrativo in merito alla mancanza di un'area di sosta dedicata nelle immediate vicinanze della struttura ospedaliera – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo - Attualmente i dipendenti sono costretti a parcheggiare nel grande piazzale situato nei pressi della Direzione Generale, a notevole distanza dall'ingresso dell'ospedale.