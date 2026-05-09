Ospedale Piemonte il Nursind | mancanza parcheggi mette a rischio i turni

Il Nursind ha segnalato che la carenza di posti auto presso l'ospedale in Piemonte provoca ritardi nei cambi turno del personale sanitario. La mancanza di parcheggi adeguati comporta difficoltà per gli operatori nel raggiungere in tempo i reparti, mettendo a rischio la regolarità delle prestazioni. Il sindacato ha presentato alcune proposte alla direzione dell'azienda sanitaria, senza però specificare quali siano.

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? Domande chiave Come influisce la mancanza di stalli sulla puntualità dei cambi turno?. Quali soluzioni concrete ha proposto il sindacato alla direzione aziendale?. Perché l'uso degli spazi della caserma militare è stato rifiutato?. In che modo lo stress dei sanitari mette a rischio le cure?.? In Breve Incontro tra Basilio Mangano, Ivan Alonge e direzione avvenuto il 29 aprile scorso.. Proposta Nursind prevede potenziamento navetta verso imbarcaderi per pendolari calabresi e messinesi.. Autorità militari hanno espresso parere sfavorevole per l'uso degli spazi della caserma.. Azienda valuta noleggio aree esterne con trasporto dedicato per garantire continuità assistenziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale Piemonte, il Nursind: “mancanza parcheggi mette a rischio i turni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mancano parcheggi per gli operatori dell'ospedale Piemonte, anche il Nursind sollecita alternativeIl sindacato Nursind ha denunciato una grave carenza di aree di sosta in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi "Bonino Pulejo" e... Parcheggi all'ospedale Piemonte, la Fp Cgil sollecita un confrontoOspedale Piemonte di Messina, Fp Cgil: "Carenza di parcheggi penalizza il personale sanitario. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Sanità in Piemonte, c'è l'accordo tra Regione e sindacati per assumere nuovi infermieri. Piemonte. Nursind: Ci sono ospedali con un solo infermiere ogni 20 pazienti. Ipasvi scrive alla Regione: Solo il rapporto 1:6 può garantire la sicurezzaTale rapporto ottimale, secondo l'Ipasvi, dovrà essere garantito almeno nei turni diurni con una eventuale variazione nei turni notturni in relazione all’organizzazione prevista nei vari contesti ... quotidianosanita.it Emergenza parcheggi all’Ospedale Piemonte. La Cisl Fp diffida Comune e IrccsNon c’è pace per il personale dell’ospedale Piemonte di Messina. A denunciare una situazione ormai diventata insostenibile è la Cisl ... 98zero.com