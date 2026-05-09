Mancano parcheggi per gli operatori dell' ospedale Piemonte anche il Nursind sollecita alternative

Da messinatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindacato Nursind ha denunciato una grave carenza di aree di sosta in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi "Bonino Pulejo" e preannuncia lo stato di agitazione del personale. Una situazione che per la sigla autonoma è divenuta ormai “una vera emergenza che compromette seriamente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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