Mancano parcheggi per gli operatori dell' ospedale Piemonte anche il Nursind sollecita alternative

Il sindacato Nursind ha denunciato una grave carenza di aree di sosta in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi "Bonino Pulejo" e preannuncia lo stato di agitazione del personale. Una situazione che per la sigla autonoma è divenuta ormai “una vera emergenza che compromette seriamente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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