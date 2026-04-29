Parcheggi all' ospedale Piemonte la Fp Cgil sollecita un confronto

La Fp Cgil ha richiesto un confronto sulla questione dei parcheggi all’ospedale Piemonte di Messina, sottolineando come la carenza di spazi penalizzi il personale sanitario. Secondo il sindacato, è urgente trovare soluzioni sia temporanee che definitive. La richiesta mira a discutere delle modalità più efficaci per affrontare il problema e migliorare le condizioni dei lavoratori che operano nel presidio.

Ospedale Piemonte di Messina, Fp Cgil: "Carenza di parcheggi penalizza il personale sanitario. Servono soluzioni immediate e strutturali, è necessario avviare un confronto per poter affrontare in modo concreto la situazione. La Fp Cgil Messina accende i riflettori su una criticità sempre più.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Asp del Forlivese, la Fp Cgil pronta al confronto: "Servono risposte immediate"“Vengano fatte delle scelte concrete per la tutela e per il rafforzamento dell’Asp, che devono avere al centro la condizione delle lavoratrici e dei... “Tra cantieri e sosta ridotta il personale è in difficoltà ogni giorno”: Uil-Fp sul caso parcheggi al Piemonte IrccsLa carenza di parcheggi in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi Bonino Pulejo si sta trasformando in una criticità sempre più rilevante... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Emergenza parcheggi all’Ospedale Piemonte. La Cisl Fp diffida Comune e Irccs; Ospedale Piemonte, allarme sicurezza e parcheggi: la CISL FP Messina chiede interventi urgenti; Tra cantieri e sosta ridotta il personale è in difficoltà ogni giorno: sindacati sul caso parcheggi al Piemonte Irccs; Carenza parcheggi al Piemonte, la Uil-FP denuncia difficoltà del personale. Emergenza parcheggi all’Ospedale Piemonte. La Cisl Fp diffida Comune e IrccsNon c’è pace per il personale dell’ospedale Piemonte di Messina. A denunciare una situazione ormai diventata insostenibile è la Cisl ... 98zero.com Messina, la denuncia della Uil-FP: niente parcheggi al Piemonte, personale in difficoltà per i lavori sul viale EuropaQuello della mancanza di parcheggi in corrispondenza dell’ospedale Piemonte-IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo di Messina sta diventando un caso. La UIL Funzione Pubblica denuncia una situazione ormai fuo ... strettoweb.com Dai parcheggi all’energia: la soluzione che non consuma suolo (e può funzionare anche in Italia) - facebook.com facebook