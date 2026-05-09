Il consigliere regionale ha risposto alle critiche provenienti dal Partito Democratico riguardo alla gestione dell’ospedale di Pantalla. La discussione si concentra sulla presunta mancanza di utilizzo dei poteri regionali da parte del PD e sul modo in cui la politica può intervenire per superare lo stallo nella realizzazione del nuovo nosocomio. La questione rimane aperta tra le parti coinvolte, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

? Punti chiave Perché il PD viene accusato di non usare i propri poteri regionali?. Come può la politica risolvere lo stallo dell'ospedale di Pantalla?. Chi deve assumersi la responsabilità del mancato miglioramento della struttura?. Cosa impedisce alla sanità locale di cambiare dopo il cambio di governo?.? In Breve Sensini giustifica assenza dal consiglio comunale dopo rientro in amministrazione comunale.. Movimento civico dichiara continuità di azione per Pantalla dal 2020.. Critica PD per mancato uso poteri regionali nonostante gestione governo Umbria.. Contestazione PD Todi riguarda tempistiche interventi rispetto a quelli di Ruggiano.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Pantalla: Sensini risponde al PD sulle critiche ricevute

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“Ruggiano Bifronte della sanità: il sindaco oggi difende Pantalla, ieri taceva sui tagli di Tesei” ow.ly/sGXv106y9F0 #tuttoggi #ComunicatiStampa #Politica #Todi #evidenza #ospedale #pantalla #partitodemocratico #scoop #todi x.com