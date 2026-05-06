Su social media, un’immagine sbagliata ha portato a un paragone tra una regista e un personaggio della Terra di Mezzo, scatenando molte reazioni. La stessa regista ha risposto ironicamente alla battuta, condividendo un post in cui afferma: “Non sono morta”. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei follower e ha reso virale il commento, che ha subito fatto il giro del web.

Quando un’inquadratura sbagliata può trasformarti nel personaggio più iconico e inquietante della Terra di Mezzo, sai che i social media non perdoneranno. È quello che è successo a Olivia Wilde dopo un’intervista al San Francisco International Film Festival dello scorso 24 aprile, diventata virale per tutte le ragioni sbagliate. L’attrice e regista si è ritrovata paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli, e la rete ha fatto quello che sa fare meglio: meme, commenti impietosi e speculazioni selvagge sul suo aspetto. Ma Olivia Wilde non è tipo da lasciar correre. Il 2 maggio, attraverso le sue Instagram Stories, ha deciso di affrontare la questione con l’arma più efficace: l’ironia.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Non sono morta”: Olivia Wilde ironizza sulle critiche e risponde al paragone con Gollum diventando virale

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