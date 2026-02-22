Fc Osimo poker al Pietralacroce Passatempese ok col Montenovo

Il Fc Osimo ha vinto con un punteggio di 4-0 contro il Pietralacroce, causando la sconfitta dei padroni di casa. La squadra ospite ha dominato il match fin dall’inizio, segnando rapidamente e mantenendo il controllo del gioco. Il successo permette all’Fc Osimo di consolidare la posizione in classifica. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha assistito a una prestazione convincente della capolista.

Lo scontro playoff per il quarto posto lo vince la Passatempese che passa al Montenovo. Poker di reti della capolista Fc Osimo. Prima categoria, 21esima giornata (ore 15). Girone B. Argignano-O. Marzocca 0-0, Barbara Monserra-Castelbellino 0-1, Borghetto-Cupramontana 4-0, Castelleonese-Filottranese 0-1, FC Osimo-Pietralacroce 4-0, Le Torri Castelplanio-Cingolana 2-2, Real Cameranese-Passatempese 0-1, Staffolo-Borgo Minonna 0-0. Classifica: Fc Osimo 52; Borghetto 42; Olimpia Marzocca 39; Passatempese 36; Real Cameranese 33; Filottranese 32; Pietralacroce 29; Staffolo, Borgo Minonna* e Le Torri Castelplanio 24; Castelleonese 23*; Castelbellino 21; Argignano 20; Cingolana San Francesco 18; Barbara Monserra 15; Cupramontana 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pari tra Fc Osimo e Passatempese. Cupramontana-Castelbellino sospesaIl match tra Fc Osimo e Passatempese si conclude con un pareggio, offrendo un risultato equilibrato. Leggi anche: Fc Osimo torna al successo e allunga. Il Loreto rifila un poker di gol Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fc Osimo, poker al Pietralacroce. Passatempese ok col Montenovo; PRIMA. L' Osimo 2011 non lascia scampo al Pietralacroce; PRIMA B. L'FC Osimo non fa sconti neanche al Pietralacroce; SECONDA D. Il San Biagio cala il poker contro il Camerano. Fc Osimo torna al successo e allunga. Il Loreto rifila un poker di golLa capolista FC Osimo (Prima Categoria, girone B) torna a vincere allungando in classifica: +8 sulla seconda, il Borghetto. Poker di reti anche per il Loreto nel girone C. Prima categoria, 12esima ... ilrestodelcarlino.it La Castelfrettese cala il poker. Fc Osimo espugna San BiagioPoker della capolista Castelfrettese al Marzocca con i gol di Gabrielli, Serrani, Zannini e Capitani. Fc Osimo espugna San Biagio. Prima Categoria, 14esima giornata (ore 14:30). Girone B. Oggi: ... ilrestodelcarlino.it