Palazzo del Senato | al via il restauro della facciata seicentesca

Sono iniziati i lavori di restauro della facciata del Palazzo del Senato, l'edificio del XVII secolo che ospita l'Archivio di Stato. L'intervento si concentrerà sulla facciata principale che comprende oltre 650 metri quadri di elementi lapidei, 280 di intonaco e dipinti murali, e sulla facciata di via San Primo (130 metri quadri di elementi lapidei, 260 di intonaci e oltre 1.550 di paramenti murari). I lavori termineranno ad aprile 2027. La sponsorship del restauro è stata vinta da Ati Estia-Urban vision group, con il team di tecnici che hanno curato il restauro della facciata di Palazzo Marino. Il progetto, invece, è stato firmato da Andrea Borri Architetti e Dontstop Architettura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

