Nuoto pinnato a Pianoro | Sogese trionfa e Bruni batte il record

Nel nuoto pinnato a Pianoro, la squadra Sogese si è aggiudicata il 33° Memorial Paolo Gori, superando le formazioni di Gdf Modena e Cus Bologna. Durante la competizione, un atleta ha stabilito un nuovo record. La gara si è svolta tra varie rappresentative, con numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è conclusa con la vittoria della Sogese, che ha prevalso sugli avversari.

? Cosa sapere La Sogese vince il 33° Memorial Paolo Gori a Pianoro superando Gdf Modena e Cus Bologna.. Giulia Bruni stabilisce il nuovo record italiano nei 50 metri apnea categoria under 20.. La Sogese si aggiudica la vetta della classifica generale al 33° Memorial Paolo Gori a Pianoro, superando Gdf Modena e Cus Bologna in una competizione nazionale di nuoto pinnato che ha protagonista un nuovo record italiano. Il meeting organizzato dalla società guidata da Armando Ballotta ha sancito il primato della formazione emiliana nella lotta per i punti complessivi. La vittoria del club è stata sostenuta da una schiera vastissima di atleti che hanno dominato diverse specialità, dalle gare master alle categorie under.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto pinnato a Pianoro: Sogese trionfa e Bruni batte il record Notizie correlate Nuoto pinnato: a Pianoro in evidenza anche il Cus Bologna di Arrighi. Memorial Gori nel segno di Sogese. Primato di Bruni nei 50 apneaLa Sogese conquista la classifica generale a punti della edizione numero 33 del memorial Paolo Gori, meeting nazionale di nuoto pinnato davanti a Gdf... A 90 anni: Bilotta batte il record europeo nel nuotoNel cuore della Romagna, a Riccione, un novantenne ha appena riscritto la storia del nuoto europeo. Contenuti di approfondimento Si parla di: Nuoto pinnato: terzo posto per il CUS Bologna al Memorial Paolo Gori — Italiano. Nuoto pinnato: a Pianoro in evidenza anche il Cus Bologna di Arrighi. Memorial Gori nel segno di Sogese. Primato di Bruni nei 50 apneaLa Sogese conquista la classifica generale a punti della edizione numero 33 del memorial Paolo Gori, meeting nazionale di ... msn.com Nuoto pinnato indoor, Alessandro Palla si laurea campione del mondo nei 400 metriIn un contesto internazionale di altissimo livello, con circa 150 atleti provenienti da ogni parte del mondo, emerge con forza il nome di Alessandro Palla, unico atleta sardo presente ai Campionati Mo ... unionesarda.it