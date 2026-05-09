Orrore sul bus a Terni colpisce la moglie a martellate e si strappa il braccialetto elettronico | lei è grave L’agguato la fuga e i dubbi sui controlli

Un episodio violento si è verificato su un autobus di linea a Stroncone, in provincia di Terni, dove una donna di 43 anni è stata colpita più volte alla testa con un martello. L’aggressore, che si è successivamente allontanato strappandosi il braccialetto elettronico di sorveglianza, è fuggito immediatamente dopo l’attacco. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Sul caso sono in corso indagini per chiarire i motivi e eventuali responsabilità.

Una donna di 43 anni è stata colpita ripetutamente alla testa con un martello mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Stroncone, in provincia di Terni. L’aggressione, brutale e fulminea, è avvenuta nel pomeriggio sotto gli occhi dei presenti. A colpirla è stato il marito, un ex operaio che è poi riuscito a dileguarsi ed è tuttora ricercato in tutta la provincia dalle autorità. Le condizioni della vittima. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Terni, dove ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, si sarebbe trattato di un piano studiato.🔗 Leggi su Open.online

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