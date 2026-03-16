Durante gli Oscar 2026, Conan O’Brien ha preso la parola sul palco del teatro “ha un pe*e piccolo” e ha rivolto una frecciatina a Donald Trump, senza ulteriori commenti o contesti. La sua apparizione è stata caratterizzata da una battuta che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media. L’intervento si inserisce nel quadro di un evento cinematografico molto seguito a livello internazionale.

Conan O’Brien ha sfruttato il palco degli Oscar 2026 per lanciare una provocazione diretta e mirata a Donald Trump. Rientrando dalla prima pausa pubblicitaria di domenica 15 marzo, il sessantaduenne presentatore della serata ha momentaneamente accantonato le battute d’apertura su star come Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio per sferrare un attacco frontale. Il bersaglio? La controversa abitudine del presidente degli Stati Uniti di apporre il proprio nome sugli edifici del Paese. “ Bentornati, trasmettiamo in diretta dal teatro ‘ha un pene piccolo'”, ha esordito O’Brien riferendosi al Dolby Theatre, accolto dalle urla di approvazione e dai fischi del pubblico in sala. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo in diretta dal teatro ‘ha un pe*e piccolo’. Vediamo se mette il suo nome anche qui”: Conan O’Brien contro Trump agli Oscar 2026

Articoli correlati

Oscar 2026, Conan O’Brien dà il via alla notte dei premi – Diretta(Adnkronos) – Tutto pronto per la 98ª cerimonia degli Academy Awards si tiene, per il pubblico italiano, nella notte tra domenica e lunedì.

Oscar 2026: Conan O'Brien nel suo monologo di apertura ironizza su Chalamet, Epstein e NetflixIl conduttore della serata di premiazione dei riconoscimenti dell'Academy non ha esitato a fare battute legate alla politica e agli 'scandali' degli...

The Lost City of Cecil B. DeMille (2016) One filmmaker's 30-year quest for cinematic treasure

Una selezione di notizie su Siamo in diretta dal teatro 'ha un pe e...

Discussioni sull' argomento Sanremo Top, Carlo Conti 'scatenato' se la prende con Sal Da Vinci e Canale 5: Noi siamo in diretta, loro invece…; #FORMAZIONE. [26-27.03] Psichiatria e psichedelici: a che punto siamo?; Sarri esulta ma non troppo: Difficile la situazione dei tifosi; Iran, Schlein a Sky TG24: Meloni sta facendo tutto da sola. Noi ci siamo, ma posi clava.

Siamo talmente assuefatti alle correnti nella magistratura che non ci meravigliamo più della loro esistenza. Eppure non è una cosa normale. Magistratura democratica Secondo voi a quale ideologia politica fa riferimento Lo dico a chi vota a sinistra: immagin - facebook.com facebook

Siamo entrati nella terza settimana della inutile strage orchestrata da Trump e Netanyahu. Oggi in prima pagina sul @nytimes la grande foto di quello che resta di un appartamento di Teheran bombardato dagli americani e dagli israeliani. x.com