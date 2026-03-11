Conan il batterio immortale venuto da Marte gli scienziati | Può aver preso un passaggio da un asteroide

Gli scienziati hanno studiato un batterio chiamato Conan, noto per la sua capacità di resistere a condizioni estreme. Questo microrganismo, ritenuto quasi impossibile da eliminare, è stato sottoposto a test che simulano l’impatto di un impatto cosmico, mantenendo la sua vitalità. Si ipotizza che possa aver avuto origine o essere stato trasportato da un asteroide.

Un batterio quasi impossibile da distruggere, sottoposto a condizioni estreme che simulano la violenza di un impatto cosmico, continua a sopravvivere. È il caso di Deinococcus radiodurans, microrganismo soprannominato "Conan" per la sua straordinaria resistenza. L'ultimo esperimento condotto da un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins University ha aperto nuovi interrogativi sull' origine della vita sulla Terra e su una possibile connessione con Marte. Gli scienziati hanno sottoposto il batterio a una pressione quasi inconcepibile: circa 30mila volte superiore a quella dell'atmosfera terrestre. L'obiettivo non era solo testare i limiti di sopravvivenza di un organismo estremo, ma verificare se un microbo potrebbe sopravvivere a un evento violento come l'impatto di un meteorite, ipotizzando un viaggio nello spazio tra pianeti.