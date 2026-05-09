Negli ultimi tempi il prezzo dell’oro ha raggiunto i 4.877 dollari, mentre il settore dell’oreficeria si confronta con un calo delle esportazioni verso il mercato turco. Questa situazione mette in discussione come le aziende del settore possano mantenere i margini di profitto in un contesto di costi elevati e domanda in diminuzione. La scarsa domanda proveniente dalla Turchia ha inciso sulle vendite italiane di prodotti orafi.

? Punti chiave Come faranno gli orafi a proteggere i margini con l'oro a 4.877 dollari?. Perché il calo del mercato turco ha colpito l'export italiano?. Quali nuovi mercati stanno compensando il crollo della domanda interna?. Come influisce il conflitto in Iran sui consumi globali di gioielli?.? In Breve Il 63% delle imprese prevede una contrazione del fatturato rispetto al 34% di dicembre.. L'export di gioielli è calato del 21% nel 2025 toccando 10,8 miliardi di dollari.. Le vendite verso il Canada sono cresciute del 111% per compensare il mercato turco.. Il prezzo dell'oro è aumentato del 44% nel 2025 per tensioni geopolitiche..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro: tra costi alle stelle e calo export, l’oreficeria punta al Canada

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Mozzarella Dop, l’allarme del Consorzio: “Costi alle stelle per la crisi in Iran”. A rischio export e filieraLa crisi internazionale legata al Golfo e all’Iran colpisce anche uno dei simboli dell’agroalimentare campano.

Borse in calo per l'attacco Usa all'Iran, prezzo di petrolio e gas alle stelle con l'oro ed effetti sui mutuiDopo l’attacco Usa all’Iran le Borse sono scese e la tensione sullo Stretto di Hormuz ha spinto in alto petrolio e gas, mentre l’oro si è rafforzato.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Titan registra utili Q4 inferiori alle attese con i prezzi dell'oro in aumento; Fortuna Mining: flusso di cassa record grazie all’oro in rialzo; La crisi del pomodoro, tra eccesso di offerta e costi di produzione lievitati; Il business d’oro dei parcheggi negli ospedali di Roma.

Oro fisico vs ETF (finanziario): cosa conviene nel 2026?Nel 2026, l'oro continua a rappresentare uno dei migliori asset rifugio per gli investitori italiani che cercano di proteggere il proprio patrimonio ... webeconomia.it

La Serbia tra i maggiori acquirenti mondiali di oro nel 2026La Polonia è stata il maggiore acquirente di oro nei primi due mesi del 2026, aggiungendo oltre 20 tonnellate alle proprie riserve, secondo i dati del World Gold Council. Questo acquisto fa parte di u ... serbianmonitor.com

Scoperte compravendite di oro con cadenza settimanale nei pressi dei caselli dell'Autostrada del Brennero vicino all'Austria o direttamente oltralpe, per partite tra i tre e i cinque chili alla volta. @TgrRai #IoseguoTgr x.com

Vendere oro in Italia reddit