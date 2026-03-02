Borse in calo per l' attacco Usa all' Iran prezzo di petrolio e gas alle stelle con l' oro ed effetti sui mutui

Dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, le borse hanno registrato un calo e i prezzi di petrolio, gas e oro sono saliti rapidamente. Le quotazioni dei mercati finanziari si sono mosse in modo negativo, mentre i prezzi delle materie prime continuano a salire. L’effetto si è fatto sentire anche sui mutui e sui costi dell’energia per le famiglie.

Dopo l’attacco Usa all’Iran le Borse sono scese e la tensione sullo Stretto di Hormuz ha spinto in alto petrolio e gas, mentre l’oro si è rafforzato. Se l’energia è rimasta cara, il rischio è stato un ritorno di pressione sull’inflazione e una politica monetaria più prudente, con possibili effetti su bollette e mutui variabili. La reazione dei mercati dopo l’attacco Usa all’Iran L’attacco degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha riacceso l’avversione al rischio sui mercati globali e ha riportato l’attenzione sullo Stretto di Hormuz, snodo da cui è transitato circa un quinto dei flussi mondiali di petrolio e gas. Il traffico nell’area è risultato rallentato fino quasi a bloccarsi, anche per l’effetto immediato su assicurazioni e sicurezza delle rotte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Iran, attacco Usa-Israele spaventa i mercati: possibile boom per il prezzo del petrolioDopo gli attacchi lanciati da Stati Uniti e Israele sull’Iran, le ricadute sul prezzo del petrolio spaventano la comunità economica internazionale.

Attacco di Usa e Israele in Iran, Sadegholvaad: "Il medio oriente non avrà pace finché esisteranno gas e petrolio"È scattata nelle scorse ore una massiccia operazione militare guidata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran.

La Borsa di Milano apre in netto calo, chiusura in negativo per l'AsiaLa Borsa di Milano apre in netto calo dopo l'attacco militare congiunto degli Stati Uniti e Israele all'Iran nel fine settimana. ansa.it

Le borse europee aprono in profondo rosso: Dax -2,43%. A Milano Ftse Mib -2% facebook

Troppe incognite pesano sui mercati, l’attacco minaccia le Borse mondiali x.com