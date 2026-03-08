pioggia acida e fumo nero a teheran sembra il giorno del giudizio

Domenica mattina a Teheran i cittadini hanno notato un’oscurità improvvisa che ha coperto la città. Saliti sui tetti, hanno visto enormi nuvole di fumo nero avvolgere l’area, impedendo alla luce del sole di filtrare. La pioggia acida si è unita al fumo, creando un ambiente simile a un giorno di apocalisse. La scena ha lasciato tutti senza parole, suscitando grande preoccupazione tra la popolazione.

Quando domenica mattina i cittadini di Teheran hanno percepito una strana oscurità e sono saliti sui tetti per scoprirne il motivo, hanno assistito a una scena senza precedenti: enormi e spaventose nuvole di denso fumo nero avevano avvolto la città, oscurando il sole. Una nube che si è alzata dopo l’esplosione dei depositi di petrolio di Teheran, bombardati dagli Stati Uniti e da Israele la notte precedente. «È stato come se fosse arrivato il giorno del giudizio. Sono rimasto scioccato. Noi, in Iran, abbiamo assistito a molte scene simili e a momenti strazianti che rimarranno con noi per sempre», ha detto all’Ansa Marjan, un’insegnante trentenne. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Guerra Iran, attacchi Usa-Israele a 5 impianti petroliferi. Teheran: «Rischio pioggia acida, restate a casa»

Guerra Medio Oriente, eletto il nuovo Ayatollah ma Trump avverte: "Senza nostra approvazione durerà poco". Allarme a Teheran: "Pioggia acida, rimanere in casa"

