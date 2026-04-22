Sanità territoriale l' Ausl Romagna nomina Caterina Florescu alla guida del distretto di Faenza

Nella provincia si registrano cambiamenti nelle direzioni dei distretti sanitari. Dopo l’insediamento di una nuova dirigente a Ravenna, anche il distretto di Faenza ha nominato una nuova responsabile, con il nome di Caterina Florescu. La scelta arriva in un momento di rotazione delle figure di vertice all’interno del sistema sanitario locale.

Valzer di nomine per la sanità della provincia. Dopo la presentazione della nuova dirigente del distretto di Ravenna Tiziana Marzulli, anche quello di Faenza conta un nuovo ingresso. La dottoressa Caterina Florescu è infatti la nuova direttrice del distretto di Faenza, nominata a seguito di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Prevenzione e salute nell'adulto: incontro con l'ex direttrice del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl Romagna Raffaella AngeliniMercoledì 22 aprile alle 15 si terrà a Forlì al Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, 9 la conferenza "Vaccinazioni dell’adulto: uno strumento...

Medicina generale, l’assessore Fabi incontra i professionisti dell'Ausl: al centro il futuro della sanità territorialeProsegue da Piacenza il percorso di confronto promosso dalla Regione Emilia-Romagna per accompagnare l’attuazione del nuovo Accordo integrativo per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Inaugurato all'Ospedale di Forlì il primo corridoio esperienziale di arte della sanità pubblica in Italia; Sanità territoriale, l'Ausl Romagna nomina Tiziana Marzulli al Distretto di Ravenna e Paola Ceccarelli alla direzione assistenziale; Nuove nomine all’Ausl Romagna: Ceccarelli alla Direzione assistenziale, Marzulli al Distretto di Ravenna; All’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, il primo corridoio esperienziale dell’arte sanitaria pubblica in Italia.

Sanità territoriale, l’Ausl Romagna nomina Tiziana Marzulli al Distretto di Ravenna e Paola Ceccarelli alla direzione assistenzialeDue nuove nomine per rafforzare la sanità territoriale e l’organizzazione dei servizi in Ausl Romagna. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi ... ravennanotizie.it

Sanità, Caterina Florescu è la nuova direttrice del Distretto faentinoL'Ausl della Romagna ha nominato la 36enne originaria di Bologna. In carica dall'1 aprile, tra i suoi obiettivi c'è quello di rafforzare l'integrazione tra ospedale e territorio ... ilnuovodiario.com

Il dg dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori annuncia alcune novità e fa il punto sui lavori al PS di Ravenna. - facebook.com facebook

A Forlì il primo corridoio immersivo dell’arte sanitaria pubblica in Italia All’Ospedale Morgagni-Pierantoni tecnologie digitali finanziate dalla Regione con Fondi europei del #PrFesr, per trasformare il Museo diffuso dell’Ausl Romagna in un’esperienza acces x.com