A Oristano sono state depositate le liste in vista delle elezioni nei 38 comuni coinvolti. A Mogoro si attendono i candidati alla carica di sindaco e le alleanze in campo. Nei centri più piccoli si prevede un ricambio ai vertici amministrativi, mentre in altri si riconfermeranno gli attuali sindaci. Le consultazioni si svolgeranno nelle prossime settimane, con i cittadini chiamati ad esprimersi sui propri rappresentanti.

? Domande chiave Chi affronterà la sfida per la fascia tricolore a Mogoro?. Come cambieranno i governi nei centri dove si cerca il ricambio?. Quali candidati puntano alla riconferma nei comuni più popolosi?. Perché la frammentazione delle liste potrebbe bloccare i nuovi sindaci?.? In Breve Scadenza liste sabato 9 maggio 2026 per i 38 comuni della provincia.. Voto previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno nei centri coinvolti.. Sfide tra Eugenia Usai a Ghilarza e Valeria Manca ad Arborea.. Andrea Casu e Antonello Figus si sfidano per la gestione di Santa Giusta.. Le segreterie comunali della provincia di Oristano accolgono le candidature per il rinnovo dei consigli amministrativi entro le ore 12 di questo sabato 9 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano, scatta il via: liste depositate per i 38 comuni in voto

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