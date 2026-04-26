In vista delle elezioni amministrative in Campania, sono state depositate le liste per 90 comuni. Le consultazioni si svolgeranno il 24 e 25 maggio e coinvolgeranno città come Avellino, Benevento e Napoli. Le elezioni riguardano diverse amministrazioni comunali che si preparano a scegliere i nuovi rappresentanti eletti dai cittadini. La campagna elettorale è entrata nel vivo, con i candidati che si preparano alle urne.

? Cosa sapere Depositata le liste per le elezioni amministrative in 90 comuni della Campania.. Il voto si terrà il 24 e 25 maggio tra Avellino, Benevento e Napoli.. Sabato 25 aprile 2026, tra le strade di Avellino e i borghi della provincia di Napoli, si è avviata la corsa per le elezioni amministrative che coinvolgerà 90 comuni campani, con il deposito delle liste che segna l’inizio ufficiale dei giochi politici. A Palazzo di Città, nel cuore di Piazza del Popolo ad Avellino, i corridoi sono stati attraversati dai rappresentanti che hanno consegnato i nomi di chi vorrà guidare la città. La sfida per la giunta comunale si gioca su tre direzioni precise: Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa sono i candidati pronti a misurarsi con il voto degli avellinesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania al voto: 90 comuni pronti alla sfida, liste depositate

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