Gregorio Paltrinieri, nuotatore italiano, ha vinto il titolo nei 1500 stile libero ai Campionati italiani. Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha deciso di dedicarsi temporaneamente alle acque libere, lasciando da parte la piscina. La sua vittoria arriva in un momento in cui si concentra su questa nuova fase della carriera sportiva.

L’orgoglio del campione. Gregorio Paltrinieri, dopo Olimpiadi di Parigi 2024, aveva scelto di mettere temporaneamente da parte la piscina per dedicarsi esclusivamente alle acque libere. Il nuoto di fondo è diventato il fulcro dei suoi pensieri in prospettiva Giochi di Los Angeles 2028. Eppure, il richiamo della “vecchia” compagna — la vasca — resta vivo, soprattutto quando si rivela funzionale al percorso che conduce al mare aperto nella rassegna a Cinque Cerchi. Ne è emersa una versione inedita del campione carpigiano tra le corsie. Un Paltrinieri meno votato al ritmo da record a ogni bracciata, ma sorprendentemente capace di imporsi allo sprint, soluzione che storicamente non appartiene al suo repertorio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gregorio Paltrinieri con orgoglio conquista il titolo dei 1500 sl nei Campionati italiani

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