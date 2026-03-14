Pentathlon Aurora Tognetti e Diego Montecchia vincono il seeding round di scherma dei Campionati Italiani Senior

Al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono svolti i seeding round di scherma dei Campionati Italiani Senior. Aurora Tognetti e Diego Montecchia hanno ottenuto i migliori punteggi, qualificandosi per le fasi successive della competizione. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, con incontri che hanno messo in mostra le abilità di ogni schermitore.

Al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono tenuti i seeding round di scherma del Campionato Italiano Senior 2026 di pentathlon moderno: le prove odierne hanno definito i tabelloni ad eliminazione diretta che apriranno le finali, previste domani, quando si svolgeranno, a seguire, ostacoli, nuoto e laser run. Nel settore maschile svettano Diego Montecchia (Fiamme Oro), primo e Federico Visco (Farapentathlon), secondo, entrambi con 21 assalti vinti e 9 persi, mentre Luca Gioia (Il Postiglione) si piazza terzo con un bilancio di 19-11, davanti a Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), quarto con 18-12. Nel comparto femminile grande.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Aurora Tognetti e Diego Montecchia vincono il seeding round di scherma dei Campionati Italiani Senior Articoli correlati Un grande ritorno per l’Italia ai Campionati Italiani di pentathlonElena Micheli si appresta a fare il proprio attesissimo ritorno in gara dopo la maternità: la due volte Campionessa del Mondo di pentathlon... Leggi anche: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia il seeding round, attesa per gli italiani Tutto quello che riguarda Aurora Tognetti Temi più discussi: Campionato Italiano Senior: i risultati delle qualifiche di venerdì 13 marzo; Un grande ritorno per l’Italia ai Campionati Italiani di pentathlon; Pentathlon Moderno, stagione al via con il Campionato Italiano Senior; Pentathlon moderno: Assoluti al via a Fiano e Montelibretti. Pentathlon, Aurora Tognetti e Diego Montecchia vincono il seeding round di scherma dei Campionati Italiani SeniorAl Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono tenuti i seeding round di scherma del Campionato Italiano Senior 2026 di pentathlon moderno: le prove odierne hanno definito i tabelloni ad ... oasport.it Pentathlon, Aurora Tognetti conquista il bronzo ai Mondiali! Le azzurre sono d’oro nella graduatoria a squadreA Kaunas, in Lituania, si tingono d’azzurro i Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno: nella finale femminile, infatti, Aurora Tognetti conquista la medaglia di bronzo individuale (specialità ... oasport.it Futura e Kids liga 2 Canobbio 28 febbraio 2026 Per l’AST Savosa Capriasca 16 nuotatori nella categoria Futura e 36 nella categoria Kids hanno partecipato alla 2 tappa Le giovani nuotatrici e giovani nuotatori seguiti dal team tecnico Samuel Nardelli, Aurora - facebook.com facebook