Orgoglio Banca di Imola | doppia truffa sventata Un premio ai dipendenti

In pochi giorni, una banca di Imola ha evitato due tentativi di truffa, salvando oltre 100mila euro di risparmi. L’istituto ha deciso di premiare quattro dipendenti che hanno dimostrato attenzione, sangue freddo e preparazione nel gestire le situazioni di rischio. L’evento si è verificato il 9 maggio 2026, e i premi sono stati conferiti come riconoscimento per il comportamento professionale dimostrato durante le operazioni di sicurezza.

Imola, 9 maggio 2026 – Due tentativi di truffa sventati in pochi giorni, oltre 100mila euro di risparmi salvati e quattro dipendenti premiati per sangue freddo, attenzione e preparazione. La Banca di Imola ha voluto riconoscere pubblicamente il lavoro del personale delle filiali della zona industriale e di Spazzate Sassatelli, protagonista di due interventi che hanno evitato pesanti raggiri ai danni di clienti dell’istituto. A consegnare le medaglie d’argento sono stati il presidente della Banca di Imola Giovanni Tamburini e il direttore generale Sebastiano Masetti. Il caso più rilevante per entità economica è avvenuto nella filiale della zona industriale, dove una cliente, visibilmente agitata e a pochi minuti dalla chiusura degli uffici, aveva chiesto di effettuare con urgenza un bonifico da quasi 93mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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