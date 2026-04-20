Grazie al loro intervento sventata una truffa da 18mila euro premiate le dipendenti della banca

Un intervento tempestivo ha evitato una truffa da 18.000 euro ai danni di una banca, grazie all’azione di alcuni dipendenti che sono stati premiati per il loro ruolo. La banca organizza regolarmente corsi di formazione e conferenze nelle città della regione per sensibilizzare i dipendenti e i cittadini sui rischi delle frodi, considerati un problema sempre più diffuso.

"Noi facciamo formazione per i nostri dipendenti e facciamo informazione con numerose conferenze nelle città della Romagna e dell’Emilia per prevenire le truffe ai danni di cittadine e cittadini, truffe che sono purtroppo una vera emergenza". Lo ha detto il presidente della Cassa di Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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