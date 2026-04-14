Ordine degli ingegneri premiati gli iscritti per il prestigioso traguardo dei 50 anni dalla laurea

Nella sede dell’ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria si è svolta una cerimonia di premiazione dedicata agli iscritti che hanno raggiunto i cinquant’anni dalla laurea. La tradizionale manifestazione ha visto la presenza di professionisti che hanno festeggiato questo importante anniversario nel percorso di studi e di carriera. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti a coloro che hanno raggiunto questa tappa significativa.