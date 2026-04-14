Ordine degli ingegneri premiati gli iscritti per il prestigioso traguardo dei 50 anni dalla laurea
Nella sede dell’ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria si è svolta una cerimonia di premiazione dedicata agli iscritti che hanno raggiunto i cinquant’anni dalla laurea. La tradizionale manifestazione ha visto la presenza di professionisti che hanno festeggiato questo importante anniversario nel percorso di studi e di carriera. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti a coloro che hanno raggiunto questa tappa significativa.
La sede dell’ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria, come da tradizione, ha ospitato la cerimonia di premiazione degli iscritti che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei cinquant’anni dalla laurea.Si è trattato, anche quest’anno, di un momento di particolare intensità.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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