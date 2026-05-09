Ordine Costantiniano | crisi per il bilancio e nuovi compensi
L'Ordine Costantiniano ha registrato un deficit nel bilancio, in parte legato all'introduzione di nuovi compensi. La situazione ha portato a una crisi finanziaria e ha coinvolto diversi enti pubblici, tra cui il Comune e la Provincia, che si sono astenuti dall’approvare una delibera collegata alla gestione dell’Ordine. Restano aperte le domande sulle cause di questa perdita e sulle ragioni dell’astensione degli enti pubblici.
? Domande chiave Perché il bilancio dell'Ordine è passato in perdita con nuovi compensi?. Chi ha causato l'astensione di Comune e Provincia dalla delibera?. Come influiranno gli 80mila euro della presidente sui fondi del museo?. Perché le nomine decise a Roma hanno creato tensioni a Parma?.? In Breve Nuovi compensi: 80mila euro per la presidente Prandi e 30mila per i revisori.. Progetto museale da 120mila euro bloccato dopo le contestazioni di Barbieri Marchi.. Astensione di sindaco Guerra e presidente Fadda durante la seduta del consiglio.. Dibattito parlamentare del 12 febbraio 2025 con la deputata reggiana Malavasi.. La Basilica della Steccata a Parma ospita un conflitto istituzionale dopo che la nuova presidenza dell’Ordine Costantiniano ha approvato un bilancio in perdita, scatenando l’astensione di Comune e Provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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