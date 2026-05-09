Ordine Costantiniano | crisi per il bilancio e nuovi compensi

L'Ordine Costantiniano ha registrato un deficit nel bilancio, in parte legato all'introduzione di nuovi compensi. La situazione ha portato a una crisi finanziaria e ha coinvolto diversi enti pubblici, tra cui il Comune e la Provincia, che si sono astenuti dall’approvare una delibera collegata alla gestione dell’Ordine. Restano aperte le domande sulle cause di questa perdita e sulle ragioni dell’astensione degli enti pubblici.

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? Domande chiave Perché il bilancio dell'Ordine è passato in perdita con nuovi compensi?. Chi ha causato l'astensione di Comune e Provincia dalla delibera?. Come influiranno gli 80mila euro della presidente sui fondi del museo?. Perché le nomine decise a Roma hanno creato tensioni a Parma?.? In Breve Nuovi compensi: 80mila euro per la presidente Prandi e 30mila per i revisori.. Progetto museale da 120mila euro bloccato dopo le contestazioni di Barbieri Marchi.. Astensione di sindaco Guerra e presidente Fadda durante la seduta del consiglio.. Dibattito parlamentare del 12 febbraio 2025 con la deputata reggiana Malavasi.. La Basilica della Steccata a Parma ospita un conflitto istituzionale dopo che la nuova presidenza dell’Ordine Costantiniano ha approvato un bilancio in perdita, scatenando l’astensione di Comune e Provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ordine Costantiniano: crisi per il bilancio e nuovi compensi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate L’ordine costantiniano di San Giorgio dona borse di alimentari alla CaritasIn occasione della festività di San Giorgio, solenne ricorrenza per l’Ordine Costantiniano, i cavalieri e le dame della delegazione Emilia Romagna... Leggi anche: Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Libano, dalla Sardegna farmaci e aiuti per due ospedali a Tiro e Tibnin. Fondazione Ordine Costantiniano in subbuglioUn gioiello del Rinascimento diventa un campo di battaglia tra la città di Parma e il Governo. Cambi al ... msn.com Ordine Costantiniano di San Giorgio, a Napoli 180 nuovi cavalieri e dameCi sono tradizioni che sopravvivono al tempo. E che col tempo si accrescono, forti delle loro salde radici con la Storia e con la Fede. Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San ... ilmattino.it