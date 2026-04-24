L’ordine costantiniano di San Giorgio dona borse di alimentari alla Caritas

In occasione della festività di San Giorgio, l’Ordine Costantiniano ha organizzato una iniziativa presso il Centro “Il Samaritano” in via Giordani. I cavalieri e le dame della delegazione Emilia Romagna - Piacenza hanno preparato e consegnato oltre cento borse di alimentari, tutte contrassegnate con il logo dell’ordine. L’evento ha visto la collaborazione di volontari e si è svolto in un clima di condivisione e impegno sociale.

In occasione della festività di San Giorgio, solenne ricorrenza per l’Ordine Costantiniano, i cavalieri e le dame della delegazione Emilia Romagna -Piacenza si sono riuniti presso il Centro “Il Samaritano” in via Giordani per confezionare e successivamente donare più di cento borse, con il logo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "In Vacanza con Carlo & Giorgio": risate assicurate a San Donà di PiaveIn tempo di Olimpiadi si può andare a teatro? Certo, soprattutto se sul palco si parla di vacanze, quelle prossime o quelle solo sognate. Il Rotary Club Ancona Conero dona 250 panettoni e altri dolci alla CaritasL'iniziativa, resa possibile grazie a Luigi e Vittorio Scoponi, quest'ultimo contitolare di vari Conad cittadini, potrebbe essere bissata per Pasqua... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Catanzaro, i Cavalieri dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio celebrano il Santo a Lido; È scomparso il Prof. Emmanuele Emanuele: una vita tra finanza, cultura e solidarietà. La filantropia non come atto di carità, ma dovere civico; AISE, Giovanni Caravelli confermato direttore per altri due anni; Da Gragnano ad Agnone in carrozza, il viaggio del Marchese tra le bellezze del territorio. L’Ordine Costantiniano dona oltre cento borse di generi alimentari alla CaritasIn occasione della festività di San Giorgio, solenne ricorrenza per l’Ordine Costantiniano, i Cavaliere e le Dame della Delegazione Emilia Romagna - ... piacenzasera.it Ordine costantiniano di San Giorgio: a Roma pellegrinaggio giubilare e sostegno al progetto Case famiglia del Circolo San PietroNel contesto dell’Anno giubilare ordinario, sabato 25 ottobre 2025, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio vivrà a Roma un pellegrinaggio internazionale dal titolo Spiritu Ambulemus. agensir.it La 732 esima edizione della Fiera San Giorgio è iniziata oggi con il cerimoniale di lettura del regio editto presso il Municipio. Successivamente il corteo in forma ridotta, con i rappresentanti istituzionali dell'amministrazione comunale, della città metropolitana, i - facebook.com facebook Auguri all'Arma di Cavalleria Buona Festa di San Giorgio alle Unità di Cavalleria che oggi celebrano il loro patrono, espressione autentica dell’ideale cavalleresco che incarna i valori di fedeltà, lealtà onore e nobilità d’animo. A tutti i Cavalieri d’Italia – c x.com