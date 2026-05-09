Orchestra Filarmonica di Benevento gran finale di stagione con Amadeus

Si avvicina il momento conclusivo della dodicesima stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, che si terrà al Teatro Comunale “Vittorio Emanuele”. L’ultimo appuntamento della rassegna “No Borders” sarà diretto artisticamente da Giovanni Sollima e vedrà protagonisti il concerto “Amadeus”. La serata rappresenta il finale di stagione e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti, con la presenza di pubblico prevista nel teatro.

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Tutto pronto per il gran finale della dodicesima stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. Domani sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 19:00, il sipario del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele del capoluogo sannita si alzerà su “Amadeus”, l’evento conclusivo che segna il compimento del primo ciclo programmatico firmato dalla direzione artistica di Giovanni Sollima. Il concerto rappresenta il culmine della rassegna “No Borders”, una stagione che, sotto la guida di Sollima, ha esplorato il concetto di musica senza confini, intrecciando tradizione classica e sperimentazione contemporanea. Per questo appuntamento conclusivo, l’OFB torna nel cuore del classicismo con un programma interamente dedicato al genio di Wolfgang Amadeus Mozart.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Orchestra Filarmonica di Benevento, gran finale di stagione con “Amadeus” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Alessandro Baricco a Benevento con l’Orchestra Filarmonica: due serate tra musica e narrazioneLa città di Benevento si prepara ad accogliere uno degli intellettuali e narratori più autorevoli del panorama contemporaneo, Alessandro Baricco,... Baricco e l’Orchestra Filarmonica di Benevento: due serate tra musica e raccontoTempo di lettura: 2 minutiLa città di Benevento si prepara ad accogliere uno degli intellettuali e narratori più autorevoli del panorama... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giovani in musica: l’arpa di Chiara Sgambato protagonista del concerto; Benevento | Accademia di Santa Sofia PONTI SONORI - VIVALDI: Quattro Stagioni; Fiori e piante in Villa, O Zulù, cavatelli e street food: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Salvatore Di Vittorio: Intervista a Roberto Roganti di Maria Teresa De Donato. Napoli, omaggio a Lucio Dalla al teatro Bellini: l’Orchestra Filarmonica di Benevento in concertoDopo il successo di «Fabrizio De André Concerto Sinfonico» a febbraio, l’Orchestra Filarmonica di Benevento torna al Teatro Bellini, in via Conte di Ruvo 14, domenica 3 novembre, alle 19.00, con un ... ilmattino.it Le canzoni di Dalla diventano sinfonie con l'Orchestra filarmonica di BeneventoDopo il successo di Fabrizio De André Concerto Sinfonico a febbraio, l’Orchestra Filarmonica di Benevento torna al Teatro Bellini di Napoli domenica 3 novembre, alle 19, con un omaggio a un altro ... rainews.it Grazie mille, Verona! Grateful for the wonderful response to my debut with Orchestra Filarmonica di Verona. Incredible concerts in Verona & Rovigo with @jmothecellist Grazie a tutti! #RamonTebar #OrchestraFilarmonicaDiVerona #ClassicalMusic #Vero x.com Fishman ha suonato con The Stinkfoot Orchestra ieri sera reddit