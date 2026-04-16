Alessandro Baricco a Benevento con l’Orchestra Filarmonica | due serate tra musica e narrazione

Alessandro Baricco sarà a Benevento il 18 e 19 aprile per due serate al Teatro Comunale. Durante gli eventi, l’autore si esibirà con l’Orchestra Filarmonica, alternando momenti di narrazione a interpretazioni di grandi classici. Le serate prevedono interventi musicali e letture, offrendo un’esperienza che unisce musica e parole. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online.

La città di Benevento si prepara ad accogliere uno degli intellettuali e narratori più autorevoli del panorama contemporaneo, Alessandro Baricco, protagonista di due eventi straordinari in programma il 18 e 19 aprile 2026 insieme all’Orchestra Filarmonica di Benevento, presso il Teatro Comunale di Benevento (ore 19.00).Il primo appuntamento, sabato 18 aprile, vedrà Baricco in scena con “Breve storia eretica della musica classica”, un affascinante racconto che ripercorre, con lo stile brillante e anticonvenzionale che lo contraddistingue, alcune delle traiettorie più sorprendenti della storia musicale. Gli interventi musicali saranno a cura dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Alessandro Baricco a Benevento con l’Orchestra Filarmonica: due serate tra musica e narrazione Notizie correlate Baricco e l’Orchestra Filarmonica di Benevento: due serate tra musica e raccontoTempo di lettura: 2 minutiLa città di Benevento si prepara ad accogliere uno degli intellettuali e narratori più autorevoli del panorama... Leggi anche: Due serate tra teatro e musica celtica con “Mathilde” a Morrigan’s Wake Contenuti di approfondimento Baricco e l’Orchestra Filarmonica di Benevento: sabato e domenica due serate tra musica e raccontoLa città di Benevento si prepara ad accogliere uno degli intellettuali e narratori più autorevoli del panorama contemporaneo, Alessandro Baricco, protagonista di due eventi straordinari in programma i ... ntr24.tv Alessandro Baricco in teatro con Una Traviata da cortileTORINO - Sarà Alessandro Baricco a guidare il pubblico dentro una nuova e sorprendente rilettura de La Traviata di Giuseppe Verdi con Una Traviata da ... lopinionista.it