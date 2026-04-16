La città di Benevento si prepara ad accogliere due serate dedicate alla musica e alla narrazione, con la partecipazione di un noto scrittore e dell’Orchestra Filarmonica locale. L’evento prevede un insieme di esibizioni musicali e interventi narrativi, pensati per coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale variegata. Le date e i dettagli sugli artisti coinvolti sono stati annunciati dagli organizzatori, che invitano i cittadini a partecipare.

Tempo di lettura: 2 minuti La città di Benevento si prepara ad accogliere uno degli intellettuali e narratori più autorevoli del panorama contemporaneo, Alessandro Baricco, protagonista di due eventi straordinari in programma il 18 e 19 aprile 2026 insieme all’ Orchestra Filarmonica di Benevento, presso il Teatro Comunale di Benevento (ore 19.00). Il primo appuntamento, sabato 18 aprile, vedrà Baricco in scena con “Breve storia eretica della musica classica”, un affascinante racconto che ripercorre, con lo stile brillante e anticonvenzionale che lo contraddistingue, alcune delle traiettorie più sorprendenti della storia musicale. Gli interventi musicali saranno a cura dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Baricco e l’Orchestra Filarmonica di Benevento: due serate tra musica e racconto

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