Una donna rientra a casa in stato di ebbrezza accompagnata da un’amica, chiedendo di essere portata in un altro locale. Quando il compagno si oppone alla richiesta, lei reagisce aggredendolo. Successivamente, morde anche un carabiniere intervenuto per calmare la situazione. L’episodio si è verificato a Cremona nella serata del 9 maggio 2026, con i militari chiamati a intervenire per gestire il comportamento della donna.

Cremona, 9 maggio 2026 – Torna a casa piuttosto alticci insieme ad un'amica e pretende che il compagno le accompagni in un altro locale. Al suo rifiuto scatta una vera e propria aggressione. Una donna di 32 anni, con precedente, è stata denunciata dai carabinieri per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato del veicolo militare. L’intervento dei militari era stato richiesto dal compagno della donna, che era stato aggredito a calci pugni dalla stessa. "Portami in un altro locale”. La pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona è arrivata in corso Matteotti verso l’una della notte scorsa, dopo la chiamata alla centrale operativa dei Carabinieri del compagno, che aveva raccontato che la 32enne era rientrata a casa con un’amica con cui aveva passato la serata, bevendo molto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ora devi portarmi in un altro locale”: rientra a casa sbronza e al rifiuto aggredisce compagno e morde carabiniere

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Rientra a casa ubriaco e aggredisce i familiari: arrestatoAdro, 25 marzo 2026 – Non solo ha litigato con la sua famiglia perché ubriaco, ma quando sono arrivati i carabinieri li ha aggrediti con violenza.

Leggi anche: Morde un carabiniere e danneggia l’auto di servizio: arrestato romeno

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Giuli, 'inopportuno portare le parole di Mattarella a Venezia'; La settima Champions League di Guidetti: Ora voglio portare il Canada alle Olimpiadi del 2028; Trasnova, Auriemma(M5S): Ritiro licenziamenti è una prima vittoria. Ora il ministero faccia la sua parte; Albano Ci impegniamo a portare a termine i progetti avviati.

Questo è più che sufficiente per portarmi sulla mün, ma sono davvero pessimo a atterrare, però questa nave è ancora molto buona e mi ha portato sulla mün e indietro, sono solo scarso ad atterrare. reddit

“.. Puoi delegare la tua conoscenza, non puoi delegare la tua comprensione. E più deleghi, più devi diventare bravo a sapere esattamente cosa stai delegando..” x.com