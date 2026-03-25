Rientra a casa ubriaco e aggredisce i familiari | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere rientrato a casa in stato di alterazione alcolica e aver avuto una lite con i familiari. Quando i carabinieri sono intervenuti per le tensioni, ha tentato di aggredirli con violenza. L’episodio è avvenuto nella prima serata di ieri in una località della provincia. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

Adro, 25 marzo 2026 – Non solo ha litigato con la sua famiglia perché ubriaco, ma quando sono arrivati i carabinieri li ha aggrediti con violenza. Così è finito in manette. È accaduto ieri mattina a Adro, paese della Franciacorta. A lanciare l’allarme è stato il figlio dell’uomo arrestato, preoccupato per lo stato di alterazione psicofisica e dal comportamento aggressivo palesati dal padre al suo rientro a casa dopo una serata di abbondanti libagioni. L’attacco. All’arrivo dei carabinieri l’uomo ha opposto resistenza, scagliandosi contro i militari che volevano riportare la tranquillità nell'abitazione. La situazione è rapidamente degenerata e i militari hanno dovuto ricorrere allo spray urticante per immobilizzare l’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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