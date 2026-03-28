Un cittadino romeno è stato arrestato dopo aver morso un carabiniere e causato danni a un'auto di servizio durante un intervento di polizia. L’uomo, una volta fermato, è stato sottoposto alle formalità di rito e accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità hanno riferito che il soggetto ha opposto resistenza al momento dell’arresto.

Alla vista dei carabinieri è andato su tutte le furie. In preda all’ira ha morso un militare alla mano ROMA – Sono stati momenti di tensione quelli andati in scena in via Urbana, dove il personale dell’Arma è sopraggiunto dopo aver ricevuto la segnalazione di una rissa. Infatti, sono state diverse le chiamate al 112 che indicavano la presenza di una violenta lite in strada. I carabinieri, al loro arrivo, hanno trovato un 33enne romeno. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, quando si è trovato davanti alle forze dell’ordine è andato in escandescenze, in particolare nei momenti dell’identificazione. Come una furia, si è scagliato contro un carabiniere, mordendolo all’arto superiore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Morde un carabiniere e danneggia l’auto di servizio: arrestato romeno

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