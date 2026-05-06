Biennale artisti da 100 Paesi Buttafuoco | Qui l’unico veto è l’esclusione preventiva

È stata annunciata la prossima edizione della Biennale Arte 2026, che coinvolgerà artisti provenienti da cento paesi diversi. Il presidente della manifestazione ha commentato le controversie sul coinvolgimento di artisti russi, affermando che l’unico divieto presente è l’esclusione preventiva. La mostra, dunque, si prepara a ospitare una vasta varietà di talenti internazionali, senza ulteriori restrizioni.

Presentata la Biennale Arte 2026. Il presidente Pietrangelo Buttafuoco, intervenendo sulle polemiche relative agli artisti russi, ha dichiarato: “Qui l’unico veto è l’esclusione preventiva”. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Biennale, artisti da 100 Paesi. Buttafuoco: “Qui l’unico veto è l’esclusione preventiva” Biennale, artisti da 100 Paesi. Buttafuoco: Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva” Notizie correlate Leggi anche: Biennale Art Expo: 287 artisti da 60 Paesi raccontano universo femminile Da domani a Milano, Biennale Art Expo: 287 artisti da oltre 60 paesi raccontano l’universo femminileSesta edizione della rassegna internazionale dal 20 al 24 marzo a Palazzo Stampa di Soncino con 349 opere tra pittura, scultura, fotografia e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biennale, a Venezia 111 artisti da 100 Paesi e molte polemiche; Biennale Arte, padiglione Russia unico tra i 100 Stati a restare chiuso al pubblico; Biennale Arte Venezia 2026: il programma e tutti gli eventi; Quanti milioni e persone muove la Biennale di Venezia. Biennale d’Arte 2026: i 4 padiglioni da non mancareLa 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia – In Minor Keys di Koyo Kouoh – si svolgerà da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026. Se avete poco tempo sono questi i quattro ... amica.it Biennale, a Venezia 111 artisti da 100 paesi e molte polemicheAGI - La 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia porta il titolo In Minor Keys, ovvero In tonalità minore ad intendere un invito all'introspezione, alla cura e a relazi ... msn.com Tensione davanti al Padiglione russo alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale su invito - facebook.com facebook Mi vergogno come italiano per la Biennale di Putin, mi vergogno per l’ambasciatore, mi vergogno per gli applausi compiacenti, mi vergogno per i causidici, mi vergogno per gli ignavi, mi vergogno per questa vittoria del regime russo, mi vergogno per i dotti, me x.com